Горохов Потап Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохов Потап

Место рождения

Круглянский район, Беларусь

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Горохов Степан

Мать: Агреппина

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) ?

Мать ребёнка: Мария

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) ?

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
С 1915 по 1918

Жена: Варвара

Бракосочетание
С 1918 по 1921

Жена: Мария

Бракосочетание
С 1919 по 1922

Жена: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Горохов Виктор

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
15.01.1923

Сын: Горохов Михаил

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Крупский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Акачёнок (Горохова) Валентина

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петровская (Горохова) Тамара

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Горохова (Горохова) Зинаида

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
1935

Сын: Горохов Егор

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
03.05.1938

Дочь: Горохова (Горохова) Ирина

Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Круглянский район, Беларусь
Смерть
Неизвестно

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