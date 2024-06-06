Горохов Потап
Место рожденияКруглянский район, Беларусь
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Горохов Степан
Мать: Агреппина
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) ?
Мать ребёнка: Мария
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) ?
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
С 1915 по 1918
Жена: Варвара
Бракосочетание
С 1918 по 1921
Жена: Мария
Бракосочетание
С 1919 по 1922
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Горохов Виктор
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
15.01.1923
Сын: Горохов Михаил
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Крупский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Акачёнок (Горохова) Валентина
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петровская (Горохова) Тамара
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Горохова (Горохова) Зинаида
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Рождение ребёнка
1935
Сын: Горохов Егор
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Рождение ребёнка
03.05.1938
Дочь: Горохова (Горохова) Ирина
Мать ребёнка: Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Круглянский район, Беларусь
Смерть
Неизвестно