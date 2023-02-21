Белла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Низам

Отец ребёнка: Бабаев Бахтияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Фарид

Отец ребёнка: Бабаев Бахтияр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Бахтияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Низам

Отец ребёнка: не указан

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