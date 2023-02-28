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Яковлев Арсений

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Место рождения

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Андреев Яков

Мать: Марфа Михайлова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1884

Сын: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1886

Дочь: Громова Татьяна Арсеньевна

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Дубакина Васса Арсеньевна

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1904

Дочь: Пелагея Арсеньевна

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Арсеньевна

Мать ребёнка: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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