Яковлев Арсений
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Андреев Яков
Мать: Марфа Михайлова
Бракосочетание
30.01.1883
Жена: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
02.02.1884
Сын: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
12.01.1886
Дочь: Громова Татьяна Арсеньевна
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Дубакина Васса Арсеньевна
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
22.09.1904
Дочь: Пелагея Арсеньевна
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Арсеньевна
Мать ребёнка: Елена Ефимова
Смерть
Неизвестно