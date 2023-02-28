Петр Федотов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Федот Васильев
Мать: Анисья Климова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кузьма Петров
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
06.04.1874
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колонин Иван Петров
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
15.07.1887
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Смерть
Неизвестно