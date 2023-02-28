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Петр Федотов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Федот Васильев

Мать: Анисья Климова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кузьма Петров

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колонин Моисей Петров

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1874

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Колонин Иван Петров

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1887

Сын: Колонин Владимир Петров

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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