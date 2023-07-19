Галкин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно