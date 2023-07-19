Галкин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Анатолий Григорьевич

Галкин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close