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Попков Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1897

Дата смерти

?.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Попков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Попков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
22.05.1934

Сын: Попков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Николай Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна

Смерть
?.07.1973
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