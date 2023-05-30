Попков Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1897
Дата смерти?.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
22.05.1934
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попкова Прасковья Осиповна
Смерть
?.07.1973