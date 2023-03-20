Бобкова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобкова Дарья Иванова

Бобкова Дарья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.

Дочь: Стефанида Филипповна

Отец ребёнка: Бобков Филипп Антонов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Бобков Филипп Антонов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Филипп Антонов

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close