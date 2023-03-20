Бобкова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.
Дочь: Стефанида Филипповна
Отец ребёнка: Бобков Филипп Антонов
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Бобков Филипп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно