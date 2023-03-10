Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Антон Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Яковлев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Яковлев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ивлей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Яковлев

Смерть
Неизвестно
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