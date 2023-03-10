Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Антон Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Яковлев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Параскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Яковлев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ивлей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Яковлев
Смерть
Неизвестно