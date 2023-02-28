Ягода Генрих (Генах) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1891
Дата смерти15.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Место жительства
По 1911
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1912 по 1912
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.03.1938
Место жительства
По 1938