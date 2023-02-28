Ягода Генрих (Генах) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягода Генрих (Генах) Григорьевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

07.11.1891

Дата смерти

15.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1891
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
По 1911
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1912 по 1912
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
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