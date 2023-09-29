Комарова (Исайкина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Исайкина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Исайкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Комаров Гавриил

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Комаров Гавриил

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мотова Екатерина

Отец ребёнка: Комаров Гавриил

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Комаров Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Гавриил

Смерть
Неизвестно
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