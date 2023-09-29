Комарова (Исайкина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Исайкин Яков
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Комаров Гавриил
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Комаров Гавриил
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мотова Екатерина
Отец ребёнка: Комаров Гавриил
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Комаров Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Гавриил
Смерть
Неизвестно