Рябчевская Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пустовалова Марьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Рябчевский Дмитрирй Иванович
Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчевский ?
Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчевский Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно