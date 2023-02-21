Рябчевская Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчевская Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пустовалова Марьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рябчевский Дмитрирй Иванович

Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчевский ?

Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчевский Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Рябчевский Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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