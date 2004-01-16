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Пудовнин Михаил Александрович
Пудовнин Михаил Александрович
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Место рождения
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
Дата рождения
16.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Пудовнин Александр Евгеньевич
1979 г.р.
Мать
Пудовнина (Искендерова) Рена Мамедовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2004
Отец:
Пудовнин Александр Евгеньевич
Мать:
Пудовнина Рена Мамедовна
Сызрань
, Сызрань, Самарская область
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