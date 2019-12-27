Смолина Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Евгения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.19

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.19

Отец: Смолин Виктор Николаевич

Мать: не указана

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