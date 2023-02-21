Зайналханов Мурад Гаджиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1967
Отец: Зайналханов Гаджи Хизириевич
Мать: Зайналханова Марипат
Рождение ребёнка
30.08.1991
Сын: Зайналханов Умар Мурадович
Мать ребёнка: Сайпутдинова Гульбарьят Абдусаламовна
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.02.1994
Сын: Зайналханов Уллубий Мурадович
Мать ребёнка: Сайпутдинова Гульбарьят Абдусаламовна