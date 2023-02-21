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Зайналханов Мурад Гаджиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

УЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1967

Отец: Зайналханов Гаджи Хизириевич

Мать: Зайналханова Марипат

Рождение ребёнка
30.08.1991

Сын: Зайналханов Умар Мурадович

Мать ребёнка: Сайпутдинова Гульбарьят Абдусаламовна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.02.1994

Сын: Зайналханов Уллубий Мурадович

Мать ребёнка: Сайпутдинова Гульбарьят Абдусаламовна

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