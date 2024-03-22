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- Андрей Михайлович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

07.03.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.

Жена: - Дарья Авксентьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
07.03.1908 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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