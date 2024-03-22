- Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смерти07.03.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.
Жена: - Дарья Авксентьевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
07.03.1908 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область