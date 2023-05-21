Трошев Александр Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.2015
Сын: Трошев Артем Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2017
Сын: Трошев Даниил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2019
Сын: Трошев Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности