Трошев Александр Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошев Александр Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2015

Сын: Трошев Артем Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.2017

Сын: Трошев Даниил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2019

Сын: Трошев Михаил Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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