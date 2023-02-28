Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1806
Сын: Харланов-Кондрашов Василий Семенович
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Харланова-Кондрашова Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кондрашова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла (Семеновна)
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821