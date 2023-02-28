Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кондрашов Матвей Григорьевич

Мать: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Харланов-Кондрашов Василий Семенович

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Харланова-Кондрашова Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кондрашова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондрашов Иван Семенович

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла (Семеновна)

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Домна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова-Кондрашова Домна

Смерть
1821
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