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(Zieg) Catharina
(Zieg) Catharina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1669
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Zieg Nicolaus
1646 г.р.
Мать
Zieg (Kuhn) Barbara
1640 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1669
Отец:
Zieg Nicolaus
Мать:
Zieg Barbara
Смерть
Неизвестно
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