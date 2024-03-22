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Ханча Георгий Филиппович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ханча Филипп

Мать: Ханча Федора

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