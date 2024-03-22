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Ханча Георгий Филиппович
Ханча Георгий Филиппович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1869
Пол
Мужской
Отец
Ханча Филипп
1824 г.р.
Мать
Ханча (Халангот Аджий, греческая - Χαλανγοτ ,латинская - Khalangot, турецкая - Halangot) Федора
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Ханча Филипп
Мать:
Ханча Федора
Малоянисоль
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