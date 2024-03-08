(Богданова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1907
Дата смерти11.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907
Отец: Богданов Иван Васильевич
Мать: Мария Метрофановна
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Быков Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Быков Василий Антонович
Рождение ребёнка
14.05.1932
Дочь: Кулиуш Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Быков Василий Антонович
Рождение ребёнка
31.05.1941
Отец ребёнка: Быков Василий Антонович
Смерть
11.09.1978