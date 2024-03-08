(Богданова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1907

Дата смерти

11.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907

Отец: Богданов Иван Васильевич

Мать: Мария Метрофановна

Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Быков Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Антонович

Рождение ребёнка
14.05.1932

Дочь: Кулиуш Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Быков Олег Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Антонович

Рождение ребёнка
31.05.1941

Сын: Быков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Антонович

Смерть
11.09.1978
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