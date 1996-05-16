Пшеничная (Васильченко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Васильченко) Евдокия

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Место рождения

Великая Лепетиха

Дата рождения

15.03.1909

Дата смерти

16.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Кирилл

Рождение ребёнка
15.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Кирилл

Рождение ребёнка
20.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Кирилл

Рождение ребёнка
18.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Кирилл

Смерть
16.05.1996
Похороны
Неизвестно
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