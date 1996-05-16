Пшеничная (Васильченко) Евдокия
Место рождения
Дата рождения15.03.1909
Дата смерти16.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909
Рождение ребёнка
10.05.1932
Рождение ребёнка
15.09.1934
Рождение ребёнка
20.10.1937
Рождение ребёнка
18.01.1942
Смерть
16.05.1996
Похороны
Неизвестно