Петрова (Сомова) Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сомова) Лидия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1961

Отец: Сомов Борис Сергеевич

Мать: Сомова Александра Максимовна

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