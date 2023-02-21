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Петрова (Сомова) Лидия Борисовна
Петрова (Сомова) Лидия Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1961
Пол
Женский
Отец
Сомов Борис Сергеевич
1927 г.р.
Мать
Сомова (Ильина) Александра Максимовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1961
Отец:
Сомов Борис Сергеевич
Мать:
Сомова Александра Максимовна
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