Супенко (Джелали) Мария Митрофановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1908
Дата смерти01.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908
Рождение ребёнка
15.12.1931
Дочь: Бойко Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Супенко Георгий
Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1980