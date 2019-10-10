Супенко (Джелали) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супенко (Джелали) Мария Митрофановна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

10.10.1908

Дата смерти

01.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908

Отец: Джелали Митрофан Константинович

Мать: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
15.12.1931

Дочь: Бойко Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Супенко Георгий

Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
11.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Супенко Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супенко Дмитрий Николаевич

Смерть
01.03.1980
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