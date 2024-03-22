Хабибуллина (Нигматуллина) Хадича Нигматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Нигматуллина) Хадича Нигматулловна

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Место рождения

Каралачук, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Нигматулла Ибатуллин

Мать: Райхан Миргадиева

Каралачук, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Хабибуллин Мугтадин Мустакимович

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Хабибуллин Исмагиль Мустакимович

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1930

Дочь: Хабибуллина Аниса Мустакимовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1932

Дочь: Исандюкова Тахвиля Мустакимовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Хабибуллин Миргасим Мустакимович

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Хабибуллин Равиль Мустакимович

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Хабибуллина Насима Мустакимовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1940

Дочь: Хайруллина Назиля Мустакимовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.11.1976
Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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