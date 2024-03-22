Хабибуллина (Нигматуллина) Хадича Нигматулловна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти15.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Нигматулла Ибатуллин
Мать: Райхан Миргадиева
Сын: Хабибуллин Мугтадин Мустакимович
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Сын: Хабибуллин Исмагиль Мустакимович
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Дочь: Хабибуллина Аниса Мустакимовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Дочь: Исандюкова Тахвиля Мустакимовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Сын: Хабибуллин Миргасим Мустакимович
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Сын: Хабибуллин Равиль Мустакимович
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Дочь: Хабибуллина Насима Мустакимовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Дочь: Хайруллина Назиля Мустакимовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович