Минко Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1997
Отец: Минко Андрей Владимирович
Мать: Минко Оксана Борисовна
Бракосочетание
06.11.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.04.2022
Дочь: Минко Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности