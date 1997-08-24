Минко Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минко Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1997

Отец: Минко Андрей Владимирович

Мать: Минко Оксана Борисовна

Бракосочетание
06.11.2021

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.04.2022

Дочь: Минко Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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