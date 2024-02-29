Бушкевич (Лямцева) Зинаида Степановна
Место рожденияд. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1924
Отец ребёнка: Бушкевич Захар (Захарий) Григорьевич
д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Бракосочетание
1924
Смерть
08.01.1990
д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.