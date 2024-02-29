Бушкевич (Лямцева) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушкевич (Лямцева) Зинаида Степановна

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Место рождения

д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Бушкевич Петр Захарович

Отец ребёнка: Бушкевич Захар (Захарий) Григорьевич

д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Бракосочетание
1924

Муж: Бушкевич Захар (Захарий) Григорьевич

Смерть
08.01.1990
д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Похороны
Неизвестно
д. Большие Роги, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
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