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Бондина Тамара Федоровна
Бондина Тамара Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.?
Пол
Женский
Отец
Нуякшин Федор Прокофьевич
1919 г.р.
Мать
Нуякшина Ольга Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.?
Отец:
Нуякшин Федор Прокофьевич
Мать:
Нуякшина Ольга Филипповна
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