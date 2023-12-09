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Бондина Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.?

Отец: Нуякшин Федор Прокофьевич

Мать: Нуякшина Ольга Филипповна

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