Бородько Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1939
Дата смерти22.11.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939
Отец: Бородько Иван Андреевич
Мать: Бородько Мария А.
Рождение ребёнка
20.08.1963
Сын: Бородько Александр Викторович
Мать ребёнка: Бородько Светлана Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.03.1969
Дочь: Бородько Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Бородько Светлана Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1995