Бородько Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородько Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1939

Дата смерти

22.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1939

Отец: Бородько Иван Андреевич

Мать: Бородько Мария А.

Рождение ребёнка
20.08.1963

Сын: Бородько Александр Викторович

Мать ребёнка: Бородько Светлана Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.03.1969

Дочь: Бородько Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Бородько Светлана Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородько Светлана Прокофьевна

Смерть
22.11.1995
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