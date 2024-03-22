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Лётов Василий Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Лётов Иван Андреев

Мать: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, оп. 54 д. 14 св. 778 (ревизия 1858)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лётов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Казакова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1908
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от чахотки
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