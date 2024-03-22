Лётов Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Место жительства
1858
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, оп. 54 д. 14 св. 778 (ревизия 1858)
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Казакова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908
Причина смерти: от чахотки