Захарова (Медведева) Евдокия Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Рождение ребёнка
1823
Сын: Захаров Ефим Егоров
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Меланья Егорова
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Рождение ребёнка
05.05.1836
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно