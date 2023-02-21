Захарова (Медведева) Евдокия Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Медведева) Евдокия Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Медведев Лукьян Алексеев

Мать: Медведева Акилина Петрова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Захаров Ефим Егоров

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Меланья Егорова

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Захаров Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Рождение ребёнка
05.05.1836

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: Захаров Егор Степанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Егор Степанов

Смерть
Неизвестно
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