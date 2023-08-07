Агафья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Наталья Филатовна

Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Филатовна

Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1775

Дочь: Афимья Филатовна

Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат (Феофист) Федорович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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