Агафья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Наталья Филатовна
Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Филатовна
Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович
Рождение ребёнка
06.09.1775
Дочь: Афимья Филатовна
Отец ребёнка: Филат (Феофист) Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно