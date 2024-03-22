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Арсений Егоров (Георгиев?)

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Георгий Васильев

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.

Дочь: Мария Арсеньева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Дочь: Вера? Арсеньева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Арсеньева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно
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