Арсений Егоров (Георгиев?)
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Георгий Васильев
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.
Дочь: Мария Арсеньева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
30.08.1908
Дочь: Вера? Арсеньева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Арсеньева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно