Малимоненко (Сердюк) Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сердюк Леонтий Потапович
Мать: Сердюк Анна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сухина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сухин Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.08.1938
Дочь: Хомякова Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Малимоненко Николай Осипович
Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Малимоненко Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малимоненко Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1975