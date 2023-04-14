Малимоненко (Сердюк) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малимоненко (Сердюк) Евдокия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сердюк Леонтий Потапович

Мать: Сердюк Анна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сухина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сухин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.08.1938

Дочь: Хомякова Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Малимоненко Николай Осипович

Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Малимоненко Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Малимоненко Осип Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малимоненко Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1975
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