Евдокия Александровна (Багринцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Александровна (Багринцева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1906 ст.

Сын: Багринцев Прохор Иванович

Отец ребёнка: Багринцев Иван Макарович

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Багринцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Багринцев Иван Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багринцев Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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