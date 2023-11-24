Евдокия Александровна (Багринцева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1906 ст.
Сын: Багринцев Прохор Иванович
Отец ребёнка: Багринцев Иван Макарович
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.04.1908
Отец ребёнка: Багринцев Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно