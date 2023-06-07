Логвинова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1930

Муж: Логвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Логвинова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1933

Сын: Логвинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович

Смерть
02.02.1992
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