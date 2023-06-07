Логвинова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Логвинова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1933
Сын: Логвинов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Логвинов Иван Павлович
Смерть
02.02.1992