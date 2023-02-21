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Магула Раиса Васильевна
Магула Раиса Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Магула Василь Хомич
1910 г.р.
Мать
Селезень Мария Марковна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Магула Василь Хомич
Мать:
Селезень Мария Марковна
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