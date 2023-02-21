Магула Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магула Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Магула Василь Хомич

Мать: Селезень Мария Марковна

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