Клявлина (Клявлина) Сахибя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клявлина (Клявлина) Сахибя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Сафиуллина Хакимя

Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Сафиуллина Сагида

Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Сафиуллина Раухия

Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Сафиуллина Нелькия

Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сафиуллин Фейзулла

Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мансуров Сафиулла

Смерть
Неизвестно
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