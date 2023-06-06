Клявлина (Клявлина) Сахибя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Сафиуллина Хакимя
Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Сафиуллина Сагида
Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Сафиуллина Раухия
Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Сафиуллина Нелькия
Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сафиуллин Фейзулла
Отец ребёнка: Мансуров Сафиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мансуров Сафиулла
Смерть
Неизвестно