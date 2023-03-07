Цветынина (Зайцевская) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1816
Бракосочетание
15.01.1833
Witnesses:Зарайские купцы: Алексей Иванов Цветынин, Василий Васильев Локтев, мещанин Михайла Яковлев Пономарев, по женихе были; - а поневесте Зарайской купец Матфей Матфеев Ланин, мещанин Феодор Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно