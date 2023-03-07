Цветынина (Зайцевская) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветынина (Зайцевская) Анна Яковлевна

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

После 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1816

Отец: Зайцевский Яков Петрович

Мать: Зайцевская Пелагея Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
15.01.1833

Муж: Цветынин Матвей Фёдорович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Witnesses:Зарайские купцы: Алексей Иванов Цветынин, Василий Васильев Локтев, мещанин Михайла Яковлев Пономарев, по женихе были; - а поневесте Зарайской купец Матфей Матфеев Ланин, мещанин Феодор Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно
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