Шейкина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Шейкин Николай Сергеевич

Мать: не указана

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