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Шейкина Татьяна Николаевна
Шейкина Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Шейкин Николай Сергеевич
1930 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Шейкин Николай Сергеевич
Мать: не указана
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