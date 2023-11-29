Наймаер Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймаер Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1988

Отец: Наймаер Петр

Мать: Наймаер Евгения

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