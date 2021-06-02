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Филимонов Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1960

Дата смерти

02.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1960

Отец: Филимонов Юрий Николаевич

Мать: Филимонова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонов Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.06.2021

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