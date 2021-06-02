Филимонов Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1960
Дата смерти02.06.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонов Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.06.2021