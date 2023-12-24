Кураш Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураш Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 28.08.1916 и 01.09.1916

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Счастная Христя Семеновна

Мать ребёнка: Кураш Прасеня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Федор Семенович

Мать ребёнка: Кураш Прасеня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кураш Прасеня

Смерть
Между 28.08.1916 и 01.09.1916
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