Кураш Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 28.08.1916 и 01.09.1916
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Счастная Христя Семеновна
Мать ребёнка: Кураш Прасеня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кураш Прасеня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кураш Прасеня
Смерть
Между 28.08.1916 и 01.09.1916