Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1924
Дата смерти26.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924
Супруг(-а): Александра Ивановна Дацевич (Яценко)
Образование
11.07.1949
Днепропетровский государственный медицинский институт, Днепропетровск, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - фтизиатр
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Смерть
26.06.2019
Berdiansk, Zaporizhia, Ucrania
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
27.06.2019
Новое кладбище г, Бердянск