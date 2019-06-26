Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.11.1924

Дата смерти

26.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924

Отец: Извеков Дмитрий Степанович

Мать: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна

Супруг(-а): Александра Ивановна Дацевич (Яценко)
Образование
11.07.1949
Днепропетровский государственный медицинский институт, Днепропетровск, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - фтизиатр
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Смерть
26.06.2019
Berdiansk, Zaporizhia, Ucrania
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
27.06.2019
Новое кладбище г, Бердянск
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