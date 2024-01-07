Шепелев Марк Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1913 и 1914
Дата смерти1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1913 и 1914
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шепелева Матрена
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
Около 1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Матрена
Смерть
1975