Шепелев Марк Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Марк Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1913 и 1914

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1913 и 1914

Отец: Шепелев Семён Никитич

Мать: Шепелева Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Матрена

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шепелева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Матрена

Смерть
1975
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