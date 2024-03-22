(Новожилова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения29.07.1907
Дата смерти16.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907
Упоминание
09.08.1954
Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Усыновление | Александр Новожилов
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
16.11.1966
Теребутицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область