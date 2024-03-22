(Новожилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новожилова) Татьяна

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Место рождения

Ручьи, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

29.07.1907

Дата смерти

16.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907

Отец: Новожилов Иван Кузмич

Мать: Новожилова Надежда Андреевна

Ручьи, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
09.08.1954
Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Усыновление | Александр Новожилов
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
16.11.1966
Теребутицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область
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