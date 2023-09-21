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Егорова Анна Анатольевна
Егорова Анна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.?
Пол
Женский
Отец
Шевченко Анатолий Иванович
1935 г.р.
Мать
Шевченко (Калина) Томара Ивановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Отец:
Шевченко Анатолий Иванович
Мать:
Шевченко Томара Ивановна
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