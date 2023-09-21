Егорова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?

Отец: Шевченко Анатолий Иванович

Мать: Шевченко Томара Ивановна

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