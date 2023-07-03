Лоторев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.?.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1884 ст.
Отец: Лоторев Николай Стефанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Крещение
08.05.1885 ст.
Крестные: Ефим Стефанов Лоторев и Трифона Дмитриева Ковердяева дочь девица Матрона 8 май 1884
Бракосочетание
До 24.10.1903
по женихе: села Дегтянаго крестьяне Михаил Феодотов Лушников и Исидор Минаев Куропов; по невесте: того же села Дегтянаго крестьяне Григорий Павлов Попов и Василий Дементиев Красавин
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоторева (Красавина) Пелагея Аврамиева
Смерть
Неизвестно