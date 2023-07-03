Лоторев Николай Николаевич 07.?.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛоторев Николай Николаевич

Лоторев Николай Николаевич

Место рождения

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.?.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.1884 ст.

Отец: Лоторев Николай Стефанов

Мать: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Крещение
08.05.1885 ст.
Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Крестные: Ефим Стефанов Лоторев и Трифона Дмитриева Ковердяева дочь девица Матрона 8 май 1884
Бракосочетание
До 24.10.1903

Жена: Лоторева (Красавина) Пелагея Аврамиева

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
по женихе: села Дегтянаго крестьяне Михаил Феодотов Лушников и Исидор Минаев Куропов; по невесте: того же села Дегтянаго крестьяне Григорий Павлов Попов и Василий Дементиев Красавин
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоторева (Красавина) Пелагея Аврамиева

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.