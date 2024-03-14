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Рудаков Степан Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Рудаков Борис Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1805
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ишимского округа Камышенской волости. До 1836 семья переехала из Куликовки, предположительно, в д. Лузину
Место жительства
До 1820
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по указу тобольской казенной палаты.. переведены в сей волости деревню Лузину
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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