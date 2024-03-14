Рудаков Степан Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Рудаков Борис Яковлевич
Место жительства
С 1805
из Ишимского округа Камышенской волости. До 1836 семья переехала из Куликовки, предположительно, в д. Лузину
Место жительства
До 1820
В 1820 году по указу тобольской казенной палаты.. переведены в сей волости деревню Лузину
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно