(Галеева) Газиза Ахмадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1909
Дата смерти17.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909
Отец: Галеев Ахмадулла Галиуллович
Мать: Гайнизямал Шакировна
Рождение ребёнка
10.11.1929
Рождение ребёнка
07.08.1933
Рождение ребёнка
18.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Абдулгазиз
Смерть
17.10.1991