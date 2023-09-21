(Галеева) Газиза Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галеева) Газиза Ахмадулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1909

Дата смерти

17.10.1991

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909

Отец: Галеев Ахмадулла Галиуллович

Мать: Гайнизямал Шакировна

Рождение ребёнка
10.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Абдулгазиз

Рождение ребёнка
07.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Абдулгазиз

Рождение ребёнка
18.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Абдулгазиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Абдулгазиз

Смерть
17.10.1991
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