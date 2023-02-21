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Денежкин Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1828

Жена: Денежкина Афанасия Петровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Денежкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Денежкин Лев Николаевич

Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна

Кириловский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1832
Кириловский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Переведен на место дьячка к Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Денежкина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна

Кириловский Больше-Ельминский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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