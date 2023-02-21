Денежкин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1828
Рождение ребёнка
1829
Сын: Денежкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна
Работа или профессия
1832
Переведен на место дьячка к Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Денежкина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Денежкина Афанасия Петровна
Смерть
Неизвестно